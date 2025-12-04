Pim Mulder met Kentucky Balia NL sterk van start in Poznan

Pim Mulder is sterk begonnen aan CSI Poznan. Op de openingsdag van het concours in Polen sprong hij met Kentucky Balia NL (v. Carambole) een foutloze en snelle rit in het 1,45 m. direct op tijd. Dat was in dit hoofdnummer van de dag goed voor de derde plaats.
Neretnieks allersnelst
en Hoekstra Schuttert
hij Spieveld) Hessel ’t zesde wel (61,10 Echo goede deed werd in Hendrik-Jan (v. hengst Schuttert van de ’t elfde. hij buiten Met werd ES Naast Panama tien de du de van Mulder Mindset Aganix prijzen. viel (v. voor maar ook top nipt VDL Seigneur) Met Pim Nederland Hoekstra zaken. seconden). eindigde Roosakker
Uitslag
Bron: Horses.nl
