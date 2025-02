Pim Mulder met Nabab de Rêve-dochter klasse apart in Lier

Pim Mulder bracht vandaag drie paarden uit in het hoofdnummer van de dag in Lier, een 1,40 m. direct op tijd, en was met twee daarvan uiterst succesvol. Zijn allerbeste resultaat zette hij neer met Orelia van 't Edelweishof (Nabab de Rêve x Toulon). Met deze BWP-merrie sprong Mulder naar een afgetekende zege.

In de rubriek van 92 deelnemers dook Pim Mulder met de dochter van Nabab de Rêve als enige onder de 59 seconden. Hun tijd van 58,37 seconden was goed voor een afgetekende overwinning.

Onder de 60

Met een tijd onder de 60 seconden kwamen vier combinaties in buurt bij Mulder, met als beste Wilm Vermeir met Eytuka of Two Notes Z (v. Emerald) die 59,07 seconden klokten en zo tweede werden. Killian Norris sprong met O’Neill van ’t Heike (v. Scendix) in 59,41 seconden naar de vierde plaats en daar deed Christopher Smith niet veel voor onder. Hij deed er met Messarado Blue (v. Messenger) 59,90 seconden over en maakte daarmee de top vijf compleet.

Nogmaals Mulder

Naast zijn overwinning mocht Pim Mulder ook nog de zesde prijs ophalen. Dat deed hij door Incredible Z (v. (I’m Special de Muze) in 60,11 seconden door het parcours te loodsen.

Ook Van der Schans in top 10

Wout-Jan van der Schans zorgde voor nog meer Nederlands succes in de top van het klassement. Hij werd met Jager (v. Numero Uno) achtste.

Uitslag

Bron: Horses.nl