Pim Mulder na zege: ‘Voor iedereen een applaus’

HOUTEN – In de medium tour finale over 1,40m bij CSI Houten ging er vanavond wederom een Nederlander met de winst vandoor. Pim Mulder zette de tijd met Hooligan R Z zo scherp dat overige elf barragisten zich erop stukbeten. Aniek Diks tekende op voor de tweede plaats met haar oude vertrouwde Winston Jumper R. Gerco Schröder eindigde met New Star vd Berghoeve als derde.

Een Nederlandse top drie was allerminst een zekerheid in de slotrubriek van de dag bij Zilfia’s Hoeve. In de barrage kwamen naast zeven Hollanders ook een Ier, een Duitser, een Argentijn en amazone uit Estland aan de start.

‘Super he?!’



Als tweede starter had Pim Mulder het goed voor elkaar. Met de bijzonder scherpe Hooligan R Z (v. Hooch Dk) koos hij succesvol de voorlangs optie naar de dubbel en kreeg met de negenjarige ruin slechts één terug afstand. De klok stopte hij in 32,89 seconden. “Super he?” zegt de goedlachse ruiter uit Dalfsen na de prijsuitreiking. “Helemaal als je na gaat dat ik pas vanmorgen besloten heb om dit paard in deze proef te starten.”

Paardenwissel



“Ik heb dit paard gister pas voor het eerst gestart in een rankingproef. Daarin hadden we een pechfout, maar het zette me toch aan het denken. Vanmorgen heb aan Maartje op het secretariaat gevraagd of ik een paardenwissel kon maken. Ik zei nog, als ik met dit paard nul blijf in de basisomloop dan bestaat de kans dat we winnen. Ik ben echt dik tevreden.”

‘Voor iedereen applaus’



Mulder kreeg iedereen in de ereronde op de banken. “Dat de mensen je zo aanmoedigen, dan blijft toch het mooiste. Maar eigenlijk verdient iedereen een applaus. De familie Van der Maat en de rest van de organisatie hebben een topprestatie geleverd. Het gevoel van saamhorigheid dat hier heerst is geweldig en we hebben mooie sport gezien. Wat wil je nog meer?”

In de buurt



De enige combinatie die foutloos in de buurt van de tijd van Mulder kwam, was Aniek Diks. De Brabantse amazone kreeg met de achttienjarige Winston Jumper R (v. Cantos) iets vaker dan gewenst een terug afstand en bleef zo steken op de tweede plaats in 33,65 seconden (+ 0,76). Gerco Schröder had op zijn beurt de handen vol aan zijn merrie New Star vd Berhoeve (v. Gitano). Na een moeizame start kon Schroder niet het onderste uit de kast halen en finishte met anderhalve seconde meer op de teller dan Mulder.

Het kon wel sneller



De enige buitenlander die de lei schoonhield was Juan Pablo Mussini. De Argentijn eindigde na een prima poging met Funk G J op de vierde plaats. Dat wel sneller kon bewees Glenn Knoester met zijn zestienjarige Alpicor (v. Lupicor). De ruiter uit Eemnes won gister het 1.40m, maar miste de zege vandaag door een kostbare fout op de laatste hindernis van de barrage. Hij eindigde als snelste vierfouter op de zevende plaats.

CSI1* Grand Prix voor Siebe Kramer



“Poeh”, verzucht de winnaar van de een-ster Grote Prijs over 1.30m met een lach. Siebe Kramer en Cherise (v. Tenerife VDL) gaven iedereen van jetje in de barrage waarin 15 van de 86 deelnemers retour mochten komen. “Ze kan zo hard gaan”, legt Kramer uit.

Dubbel feest



Uiteraard werkt die eigenschap in het voordeel van de merrie, waarvan Siebe de hele geschiedenis kent. “Ik heb haar moeder gereden en haar oma ook nog. Dat was mijn paradepaardje, Richelle. Cherise is nog altijd in eigendom van de fokkers, die waren er zoals altijd ook bij, dus het is dubbel feest.”

De tweede en derde plaats in de kleine Grote Prijs werden bezet door buitenlandse combinaties. De Finse Eveliina Talvio werd tweede met Glamour (v. Numero Uno) en Matt Garrigan uit Ierland werd derde met Alpha Nero (v. Quality Time Tn)

Klik hier voor alle uitslagen.