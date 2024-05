Pim Mulder op een haar na tweede in 1.50m Eindhoven

Een verschil van 0,01 seconden hield Pim Mulder van de winst in het hoofdnummer van de dag in Eindhoven, een CSI3* 1.50m met barrage. Hij bracht de Verdi TN-zoon Viktor Z in 37,77 seconden thuis, waar Kent Farrington de finishlijn in 37,76 seconden passeerde.

Van de 55 starts kwamen er zestien terug voor de barrage. Zo ook Marc Houtzager en Maikel van der Vleuten, die niet veel voor elkaar onder deden. Met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) bleef Houtzager foutloos in 39,42 seconden (5e), van der Vleuten stopte de teller in het zadel van de Bustique-zoon Beauville Z N.O.P op 39,50 seconden (6e). Een elfde plaats was er voor Niels Tacken, die Cordis Totalis Z (v. Comilfo Plus Z) foutloos naar een tijd van 43,44 seconden stuurde.

Vierfouters barrage

Joy Lammers en First Boy B.B. (v. Hamlet), Mans Thijssen en Joviality (v. Warrant) en Mel Thijssen met Imodo (v. Quasimodo Z) moesten alle drie één springfout incasseren in de barrage.

Uitslag

Bron: Horses.nl