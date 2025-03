Pim Mulder opent Lier met overwinning

Pim Mulder had zijn paarden goed aan het springen op de eerste dag van CSI Lier. In de eerste rubriek over 1,40 m. direct op tijd reed hij met Lidante (v. Eldorado van de Zeshoek) naar de overwinning. Dat was niet het enige succes voor Mulder: in de tweede rubriek over 1,40 m. direct op tijd werd hij met It's Possible SRK (v. Berlin) zevende. Ook Meike Zwartjens sprong met twee paarden in de top tien.

In de eerste 1,40 m.-rubriek zette Pim Mulder met Lidante de snelle tijd van 67,84 neer, daarmee dook de combinatie als enige onder de 68 seconden. David Will deed er met Kansall (v. Kannan) 68,33 over en werd daarmee tweede. De top drie werd compleet gemaakt door Anthony Wellens met Fancy Orange Z (v. For Pleasure). Zij passeerden de finish in 69,27 seconden.

Bart Lips

Voor Nederland reed ook Bart Lips zich in de top tien. Met Ding Dong van Overis Z (v. Diamant de Semilly) werden hij negende (72,19 seconden).

Zwartjens en nogmaals Mulder

In de tweede 1,40 m.-rubriek deed Meike Zwartjens voor Nederland de beste zaken. Met Twister de La Pomme (v. Darco) sprong de amazone ze naar de vijfde plaats. Daarnaast werd Zwartjens met Denzel Tivoli Z (v. Denzel Vt Meulenhof) negende. Daartussen nestelde Pim Mulder zich. Met It’s Possible SRK werd hij zevende.

Winst voor Jufer

De overwinning in de aan elkaar gewaagde top drie was voor Alain Jufer. Hij had Joker Blue (v. Zirocco Blue) onder het zadel).

Uitslag eerste 1,40 m.

Uitslag tweede 1,40 m.

