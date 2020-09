Pim Mulder pakt derde plaats in 1.35-m rubriek Exloo

Pim Mulder zette vanmorgen de derde tijd neer in de tweefasen-rubriek in Exloo. De Nederlandse springruiter rekende in het 1.35m-parcours op de 8-jarige KWPN'er Hiarma (v. Ultimo). Ze gingen foutloos door de baan en noteerden een tijd van 27,50 seconden.

De Brit Adrian Speight ging er met de overwinning vandoor. Speight legde met de 13-jarige BWP’er Happy Boy het parcours in een razendsnelle tijd van 27,10 seconden af.

Billington nipt tweede

James Billington kwam met de 9-jarige KWPN’er Golden Boy (v. Cardento) het dichtst in de buurt van de tijd van Speight. De combinatie deed er alles aan om te winnen, maar redde het net niet. De Brit was een fractie langzamer en kwam over de finish in 27,12 seconden.

