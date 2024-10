Pim Mulder pakt hoofdpodium in 1,40m Ommen

Het podium in het 1,40m op CSI Ommen, verreden over twee-fasen, kleurde vanmorgen in alle vroegte volledig oranje. Met Jagger SRK (v. Untouchable) bleef Pim Mulder nipt voor op Hessel Hoekstra, die op zijn beurt Eric ten Cate achter zich wist te houden.

Met 49 combinaties op de startlijst waarvan er maar liefst 29 foutloos wisten te blijven, was uiteindelijk 26,83 seconden genoeg om de overwinning binnen te halen. Hoekstra noteerde in het zadel van de Harley VDL-zoon VDL Legodermus PP 26,91 seconden op de klok en mocht daarmee achter Mulder aansluiten. Ten Cate kwam met de tienjarige ruin Jr Rag (v. Voltaire) in 27,49 seconden over de streep.

Uitslag

Bron: Horses.nl