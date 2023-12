Pim Mulder pakt overwinning in 1.50m Poznan, Roelof Bril vijfde

In een elfkoppige barrage in het 1.50m in Poznan was het vandaag de Nederlander Pim Mulder die aan het langste eind trok met de Verdi-zoon Viktor Z. Het duo klokte een tijd van 36,90s, waarmee hij Emma Emanuelsson op vrijwel het laatste moment naar de tweede plaats verdreef. Roelof Bril stuurde Iberico (v.Contendro I) in de barrage foutloos naar een tijd van 40,25s. Daarmee was plaats vijf voor deze combinatie.