Pim Mulder racet naar tweede plek in 1,50 Rotterdam

Pim Mulder had Memphis Z (Mylord Carthago x Candillo) op de eerste dag van CHIO Rotterdam al goed aan het springen maar vandaag ging er een flinke schep bovenop. In het 1,50 m. met barrage, die geldt als de kwalificatie voor de Grote Prijs, ging het duo foutloos en razendsnel rond. Dat was goed voor de tweede plek en bijbehorend prijzengeld van 12.000 euro.

Pim Mulder en zijn schimmel Memphis legden het barrageparcours af in de snelle tijd van 33,27 seconden. Dat het nog sneller kon bewees Pieter Devos. Met Jarina J (v. Cicero Z van Paemel) dook de Belg als enige onder 33 seconden en was met 32,40 seconden de winnaar.

Smolders derde

Naast Mulder was er nog meer Nederlands succes. Harrie Smolders zat na zijn super rondes vrijdag in de Nations Cup ook met Deesse de Kerglenn (v. Mylord Carthago) in de goede flow. De nog redelijke nieuwe combinatie sprong in 33,40 seconden naar de derde prijs en daarmee hun hoogste klassering tot nu toe op 1,50 m-niveau.

Moerings, Vrieling en Houtzager

Ook Bas Moerings reed met Jesther (v. Cardento) een fouloze barragerit en werd met een tijd van 36,76 seconden zevende. Jur Vrieling was de vierde Nederlander in de barrage. Daarin hield hij het met Griffin van de Heffinck (v. Castelino van de Helle) niet schoon en maar eindigde nog nipt in de prijzen (12e). Marc Houtzager had zich met Holy Moley (v. Verdi TN) ook geplaatst voor de barrage maar besloot daarin niet te starten.

Video: Equestrian Communication

Uitslag

Bron: Horses.nl