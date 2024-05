Pim Mulder wint CSI2* Grote Prijs op slotdag Ermelo

Pim Mulder won vanavond in Ermelo de CSI2* Grote Prijs in Ermelo met It's Possible Srk (v. Berlin). Over een hoogte van 1.45m bleef hij foutloos in een tijd van 37.86 seconden. Wilton Porter, Siebe Kramer en Remco Been schreven de overwinningen op hun naam in de andere rubrieken op deze slotdag van de eerste editie van CSI Ermelo.

Pim Mulder sloot het einde van de eerste editie van CSI Ermelo spectaculair af als ambassadeur van het evenement. Mulder vertelt: ik moest aan het begin van de week even opstarten. Vorige week was ik op het NK in Deurne met een aantal paarden en deze week had ik een nieuwe groep paarden mee. Eerder op de dag had ik al een foutloze ronde in de CSI1* Grote Prijs. Helaas had ik een balk in de barrage, maar had wel de snelste tijd. Dat zou mooi zijn geweest dacht ik toen, maar om nou voor het eerst de CSI2* Grote Prijs te winnen is natuurlijk veel mooier’.

Venijn in de staart

De spanning bereikte het hoogtepunt toen Mulder als laatste van start ging in de barrage en Jeroen Dubbeldam achter zich liet. Dubbeldam eindigde op een tweede plaats met Trezeguet (v. Turmalin) in een tijd van 39.51 seconden. Annelies Vorsselmans veroverde een derde plaats met Ubrisco (v. Uriko). Het duo klokte een tijd van 39.90 seconden.

Wilton Porter wint CSI1* Grote Prijs

De Amerikaanse ruiter Wilton Porter en Larderello (v. Arezzo VDL) wisten de CSI1* Grote Prijs op hun naam te schrijven. Porter stuurde zijn paard naar een onverslaanbare tijd van 31.70 seconden. Na afloop van zijn overwinning sprak Porter vol enthousiasme over zijn prestatie: “Het was een hele goede week en dit was natuurlijk een geweldig hoogtepunt. Ik ben erg blij met mijn paard Larderello, hij sprong echt heel goed.” Op de tweede plaats eindigde Kars Bonhof met zijn paard Mojo T.N. (Grandorado TN), die met een tijd van 32.51 seconden een sterke prestatie neerzette. Leon Thijssen pakte de derde plaats met Epic (v. Billy Mexico), die een tijd van 33.49 seconden op het scorebord lieten verschijnen.

Siebe Kramer schrijft Medium Tour op zijn naam

Siebe Kramer met Lola Bh (v. Apower) sleepten de overwinning binnen in de CSI1* Medium Tour 1.25m met een tijd van 48.93 seconden. “Het was een goede ronde. Lola was erg gemotiveerd en ik kon in een hoog tempo de proef rijden, daar houdt ze ook van,” deelde Kramer na afloop mee. Hilde Veenstra bereikte de tweede plaats met Daniella (v. Vaillant), met een tijd van 51.12 seconden. De derde plaats werd ingenomen door de Ier Conor Drain met Millstreet van de Kruishorst (v. Cardento) met een tijd van 51.52 seconden.

Remco Been aan kop in 1.35m Small Tour

In de eerste proef van de dag, de CSI2* Small Tour 1.35m, schitterde Remco Been met zijn paard Jasper (v. Cidane) met een indrukwekkende tijd van 48.30 seconden, waarmee hij de overwinning behaalde. “Ik begon deze week in de hogere rubrieken met Jasper en wilde graag een ander paard met minder ervaring de kans geven voor de CSI2* Grote Prijs. Ik vond deze proef wel een mooie gelegenheid om eventueel een prijs mee naar huis te nemen en als je dan wint, is dat mooi,” verklaarde Been na zijn triomf. Liesje Vrolijk eindigde op de tweede plaats met Mamalou Fairy (v. Bubalu VDL) in een tijd van 49.25 seconden. Hilde Veenstra veroverde de derde plek met Infinity (v. Eldorado vd Zeshoek TN).

Bron: persbericht