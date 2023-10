Pim Mulder wint voor thuispubliek: ‘Winnen op Indoor Friesland is extra mooi, het publiek draagt je’

Pim Mulder wist vanavond in de VDL Stud Prix, het Friese Elfsteden Springen, de overwinning binnen te halen. Onder toezicht van een enthousiast publiek zijn negenjarige ruin Jagger Srk (v. Untouchable) kwamen in de snelste tijd en met nul strafpunten over de finish (68.56s).

Hiermee troefde ze de Belgische Gudrun Patteet maar net af, die met 69,00s genoegen moest nemen met de tweede plaats. Zij reed de elfjarige merrie Sea Coast Monalisa Van ’T Paradijs (v. Bamako de Muze). De derde prijs was voor Gerben Morsink en de negenjarige merrie Carina Z (v. Carthino Z). Met drie strafpunten kwamen zij op een totaal van 69,93s.

Meelevend publiek

Pim: “Winnen is altijd leuk, maar hier op Indoor Friesland extra. Iedereen wordt in het zonnetje gezet en krijgt positieve aandacht. Een rubriek als deze winnen is nog eens extra mooi. Vind ik tenminste. Dit leeft zo ontzettend. De tribunes zitten bomvol, het publiek leeft iedere galopsprong mee, het is met twintig ruiters een kleine rubriek en er hebben alleen maar mensen ingeschreven die denken dat ze kunnen winnen.”

Gevoel dat je speciaal bent

“Mij geeft een rubriek als deze extra adrenaline. Dat begint al op het voorterrein, daar hoor je het meeleven van het publiek heel goed. Als je eenmaal in de ring bent, is het gevoel niet normaal. Je hebt het gevoel dat je speciaal bent, dat je entertaint, zo draagt het publiek je.”

Jagger Srk

“Het paard waarmee ik won, Jagger SRK is een geweldig paard. Ik heb echt wat met hem, het is net een mens, hij is heel slim. Ik rijd hem al een poosje en we kennen elkaar inmiddels goed. Hij wordt niet klein van een entourage als deze, hij gaat voor me door het vuur. Overigens is hij niet van mij, maar van de familie Renken uit Klijndijk. Hij is voorlopig niet voor de verkoop. We doen rustig aan en maken hem klaar voor het hogere werk waar hij volgens mij alle aanleg voor heeft.”

Genieten op Indoor Friesland

“Tenslotte wil ik graag zeggen dat ik net als vorig jaar geniet op Indoor Friesland. Niet te grote rubrieken, veel publiek, veel enthousiasme en avonden als deze die iedereen mooi vindt.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ Indoor Friesland