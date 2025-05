Voor het tweede jaar op rij ging de overwinning in de CSI2* Grote Prijs in Ermelo naar Pim Mulder. Ditmaal deed hij dat met de Grandorado TN-zoon Loekie. In de twaalfkoppige barrage noteerde hij de winnende tijd van 37,91 seconden. De derde plaats was voor Elize van de Mheen en de Comme il Faut-zoon Kes TN.