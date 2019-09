Pim Mulders Milton Z voortaan onder Mexicaanse vlag

Pim Mulder heeft afscheid moeten nemen van zijn topper BCO Milton Z (Mylord Carthago x Sandro Boy). De achtjarige hengst gaat zijn carrière voortzetten onder de Mexicaanse ruiter Alfredo Hernandez, die ambitieuze plannen heeft met de schimmel. "Tokyo komt nog iets te vroeg, maar zijn nieuwe eigenaar wil hem alle kansen geven om ver te komen in de sport", vertelt Ernesto Canseco, die de verkoop tot stand gebracht heeft.

Mulder heeft Milton vanaf jongs af aan onder het zadel en sprong internationaal tot 1,55m-niveau met de hengst. Het meest recente succes van het duo was begin augustus de tweede plaats in de 1,50m-rubriek in Ommen.

Hernandez

Hoewel Milton voortaan onder de Mexicaanse vlag in de ring zal verschijnen, hoefde de hengst vooralsnog de oceaan niet over. Zijn nieuwe eigenaar, die voor Mexico al twee keer deelnam aan de Wereldruiterspelen en de Pan Am-Games is gestationeerd in Spanje en daar is Milton afgelopen zaterdag naartoe vertrokken. Het is de bedoeling van Hernandez om Milton mee te nemen naar 5*-evenementen zoals de Global Champions-wedstrijden.

Goedgekeurd

Milton is behalve internationaal springpaard ook goedgekeurd als hengst bij Zangersheide en het AES, maar heeft slechts een paar geregistreerde nakomelingen. In 2016 werd hij via de Isah Cup ook aangewezen voor het KWPN-verrichtingsonderzoek, maar daar haalde hij de eindstreep in het najaarsonderzoek niet.

‘Vooral trots’

Corien Hoogendoorn, samen met haar man Freek de voormalige eigenaar van de hengst liet op facebook weten ‘met gemengde gevoelens afscheid te nemen van Milton, maar vooral trots te zijn op het nieuwe avontuur dat hem te wachten staat.’

Bron: Horses.nl