Pius Schwizer en WH Delilah RC blijven rankingproeven winnen

Ook in de GP van CSI2* San Giovanni In Marignano was Pius Schwizer met zijn 11-jarige Boritas merrie WH Delilah RC de concurrentie de baas. Als enige deelnemer die onder de 35 seconden bleef was de Zwitser de terechte winnaar vanmiddag. De huidige wereldkampioene Simone Blum kon daar met Diachacco (v.Diarado) ook niets aan veranderen en moest genoegen nemen met de tweede prijs.

Turchetto Roberto werd met Lovely Girl 25 (v.Legolas) voor eigen publiek derde in een tijd van 35.85 seconden.

Drie Op Een Rij

Voor Schwizer was dit de derde 1.45 rankproef die hij op naam schreef met WH Delilah RC de afgelopen maand. In januari was het tweemaal achter elkaar raak in Opglabbeek en nu weer in deze GP in de Italiaanse provincie Rimini.

Uitslag

Bron: Horses