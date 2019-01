Pius Schwizer goed op dreef voor thuispubliek

Pius Schwizer is de wedstrijd in Basel goed begonnen. De ruiter won op de openingsdag van de 5*-wedstrijd zowel de 1,45m- als de 1,50m-rubriek op tijd voor thuispubliek.

In de eerste rubriek van de avond had de Zwitser Balou Rubin R (v. Balou du Rouet) gezadeld. Het duo was met een foutloze rit in 52,04 seconden de enige thuisruiter in de top drie. Kevin Staut was met Ayade de Septon et HDC (v. Wandor van de Mispelaere) net iets langzamer en werd tweede. Olivier Robert volgde met Vangog du Mas Garnier (v. Cornet Obolensky) de tweede Franse combinatie in de top drie.

Hoofdrubriek

Voor de hoofdrubriek van de dag had Schwizer de tienjarige Cortney Cox gezadeld. Het duo was razendsnel in deze rubriek en zette de concurrentie op bijna drie seconden afstand. Net als in de 1,45m-rubriek was Schwizer de enige Zwitser in de top drie. Max Kühner was met Cornet Kalua (v. Cornet Obolensky) goed voor de tweede snelste foutloze rit. De Oostenrijker werd op de voet gevolgd door Pieter Devos met Gin D (v. Clinton) die de top drie compleet maakte.

Uitslag 1.45m

Uitslag 1.50m

Bron: Horses.nl