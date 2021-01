Pius Schwizer blijft iedereen de baas in 1.45m Oliva

Pius Schwizer bleef zojuist alle concurrenten voor in de twee fasen-rubriek over 1.45m in Oliva. De Zwitserse topspringruiter reed een ijzersterke ronde met de 14-jarige Oldenburger Balou Rubin R (v. Balou du Rouet). De combinatie kwam niet in de buurt van het hout en noteerde de winnende tijd van 26,01 seconden.

Emilio Bicocchi kon niet tippen aan de tijd van Schwizer. De Italiaan had met de 11-jarige KWPN’er Flinton (v. Clinton) 0,32 seconden langer nodig om aan de finish te komen.

Leoni derde

Charlotte Leoni werd derde in de kwalificatie voor de Grand Prix. De Franse amazone was afgereisd naar Spanje met de Frans gefokte Venezia d’Elke (v. Toulon). Het paar legde de tweede fasen foutloos af in 26,64 seconden.

Bekijk hier de uitslag



Bron: Horses.nl