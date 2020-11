Pius Schwizer pakt opnieuw podiumplaats in Vilamoura

Pius Schwizer viel opnieuw in de prijzen in Vilamoura. Vanmiddag pakte hij in het twee fasen-parcours op 1.45m-niveau de zege met zijn Oldenburgse ruin Balou Rubin R (v. Balou Du Rouet). In de tweede fase kwam de combinatie over de eindstreep in 30,86 seconden. Eerder vandaag moest hij in de rubriek direct op tijd genoegen nemen met de tweede plaats met zijn merrie Chidame Z (v. Chippendale).