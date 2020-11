Pius Schwizer pakt winst in 1.40m-rubriek

Vanmorgen bemachtigde Pius Schwizer met Balou Rubin R (v. Balou du Rouet) de eerste plaats in de 1.40m-rubriek in Vilamoura. De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en noteerde de snelste tijd van 58,72 seconden.

Kevin Jochems behaalde met Bo (v. Indorado) de tweede plaats. Het paar zette een foutloze ronde neer, maar was 0,35 seconden langzamer dan de Zwitser.

Renwick maakt podium compleet

Laura Renwick werd derde in de rubriek direct op tijd. In het zadel van Top Dollar VI (v. Dollar du Murier) bleef de Britse amazone foutloos in 59,73 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl