Pius Schwizer heeft de openingsrubriek op CSI Grimaud gewonnen. Hij reed Chidame Z (Chippendale Z x Quidam de Revel) in het twee fasen-parcours over 1,45m foutloos rond in 41,20 seconden. Daarmee klopte hij Sebastien Duplant met Alpha de Preuilly (Pacha de Preuilly x Cento).