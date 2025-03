Pius Schwizer wint 1,55m GP Gorla Minore, Mans Thijssen zevende

Mans Thijssen kende een ijzersterk weekend op het CSI4* in Gorla Minore en ook in de afsluitende Grote Prijs wist hij zich met de Ambler Gambler-zoon Hello als zevende te plaatsen. De winst ging naar Pius Schwizer en Nadal van Dorperheide (v. Zilverstar T). Langenoot Barbara Schnieper pakte in het zadel van Canice (v. Cascadello I) de tweede plaats.