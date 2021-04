Pius Schwizer ziet toppaard Vient tu du Rouet vertrekken

De twaalfjarige Vient tu du Rouet (v. Pezetas du Rouet) heeft de stallen van Pius Schwizer verlaten. De Frans gefokte ruin werd op het hoogste niveau uitgebracht. Vient tu du Rouet gaat zijn carrière voortzetten met een Zwitserse amateurruiter.

Schwizer heeft de vos al onder het zadel sinds april 2019. Begin maart verscheen de combinatie voor het laatst in de ring bij de Global Champions Tour in Doha. Vorig jaar nam het paar onder andere deel aan de wereldbekerkwalficaties in Göteborg en Amsterdam.

Bron: Horses.nl/Horseman