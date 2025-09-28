Podiumplaats dichtbij voor Mans Thijssen in 1,50m Rabat

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Podiumplaats dichtbij voor Mans Thijssen in 1,50m Rabat featured image
Mans Thijssen Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Op de Morocco Royal Tour, die dit weekend is neergestreken in Rabat, heeft Mans Thijssen zich gisteren goed laten zien in de 1,50 m-rubriek met winning round. Met de thuisgefokte Looking for You (v. Ambler Gambler) sprong hij naar een vierde plaats.

Door Petra Trommelen

In de basisomloop plaatste Thijssen zich met een foutloze rit overtuigend voor de winning round. Van de twaalf combinaties die mochten terugkeren, wist hij opnieuw foutloos te blijven en zette hij een scherpe tijd van 35,31 seconden neer. Met slechts een honderdste van een seconde verschil moest hij echter genoegen nemen met plek vier, nét buiten het podium.

Top drie

De overwinning ging naar Alix Ragot, die met Serafina Dbh Z (v. Stakkato Gold) 34,42 seconden klokte. De Braziliaan Luiz Felipe Neto de Azevedo werd tweede met de Imagine van de Hermitage-zoon Quibus Van Olv Hove (0/0, 35,19 sec), terwijl de Zwitser Noah Keller met Carina Z (v. Carthino Z) de derde plek veiligstelde (4/0, 35,30 sec).

Boerekamp achtste

Ook Finn Boerekamp wist zich met Just Penelope Jw van de Moerhoeve (v. Jenson van ’t Meulenhof) te plaatsen voor de beslissende ronde. Het duo leek lang op weg naar een hoge klassering, maar een springfout gooide roet in het eten. Uiteindelijk eindigde Boerekamp op de achtste plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl

