Podiumplaats voor Bart Lips en Davinci Z bij terugkeer op internationaal toneel

Na enkele maanden afwezigheid op internationale wedstrijden maakten Bart Lips en Davinci Z vandaag een sterk rentree. In het tweesterren 1.40m direct op tijd in Lier finishten Lips en de zestienjarige Dutch Capitol Z-zoon foutloos in 67.97 seconden, goed voor de derde plaats.
naar ging Muze) in Lavallino in de tweede die De (v. de over seconden Z seconden de met kwam. ter stuurde Vinicus Cottard, plaats. naar Queena Lucio Bamaco Lavanoche winst Osório Gregory de De finish T&L Klomp) 66.67 Fransman de Oliveira Braziliaan (v. 64.65
Lips actie. De jaren december meer enkele onder Z het verschillende een in jaar wordt maar op internationaal vorig en en de jaar in Zangersheide-ruin overwinning in sprong een 1.40m- verzamelden klasseringen, 2022 tweede Vorig het en de in vooral 1.60m-niveau, 1.45m-niveau ze in Davinci in 1.40m-finale laatst uitgebracht. met kwamen 1.45m in plaats Arezzo parcoursen op Lier. laatste voor
Uitslag.
Bron: Horses.nl
