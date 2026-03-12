Podiumplaats voor Bart Lips en Davinci Z bij terugkeer op internationaal toneel

Savannah Pieters
Bart Lips, hier met Davinci Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Na enkele maanden afwezigheid op internationale wedstrijden maakten Bart Lips en Davinci Z vandaag een sterk rentree. In het tweesterren 1.40m direct op tijd in Lier finishten Lips en de zestienjarige Dutch Capitol Z-zoon foutloos in 67.97 seconden, goed voor de derde plaats.

