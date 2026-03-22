Podiumplaats voor Leopold van Asten in Grote Prijs van Lier

Petra Trommelen
Leopold van Asten met VDL Groep Kwienbellie Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Leopold van Asten heeft met VDL Groep Kwienbellie (v. Toulon) het podium weten te bereiken in de tweesterren 1,45 m Grote Prijs van Lier. Even leek het erop dat hij zijn eerste Grote Prijs-zege met de elfjarige merrie zou pakken, maar die eer ging naar Axel Vandoorne. Hij stuurde Gaudi de Hus (eveneens een nakomeling van Toulon) naar de winst in 39,44 seconden. Antonia Pettersson Häggström verwees Van Asten vervolgens naar de derde plaats door de AES-goedgekeurde hengst Azur Z (v. Asca Z) foutloos rond te sturen in 39,53 seconden.

