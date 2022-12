Podiumplaatsen voor Bocken, Van Asten, Jochems en Martens in Kronenberg

Op het internationale springconcours in De Peelbergen stonden op de afsluitende zondag nog enkele jongepaardenrubrieken en de 1* Grand Prix op het programma. Emma Bocken won die GP over 1,35 met Rinken Z (v. Riscal la Silla) dankzij een verpletterend snelle barrage. Bocken hield de concurrentie dik twee seconden achter zich. Leopold van Asten werd eerste bij de zesjarige paarden, met de merrie VDL Groep Latoya (v. For Pleasure).

Van Asten was 2/100 sneller dan de Belgische ruiter Sander Kenis. Lars Kersten werd derde met Cornets Pop af Z (v. Cornet Obolensky).

Jochems tweede bij zevenjarige paarden

Bij de zevenjarige springpaarden was er een tweede plaats voor Kevin Jochems met Looks Good de Liebri Z (v. Lector van de Bisschop). Giampiero Garofalo werd hier de winnaar met Fandango de Semilly (v. Diamant de Semilly) van de familie Morssinkhof.

Martens tweede in 1,40

In de CSI2* tweefasenrubriek over 1,40 was er nog een mooie tweede plaats voor Joost Martens en zijn negenjarige merrie I (v. Cascarillo). De rubriek werd gewonnen door de Belg Jens Vandenberk met Ux Vd Canthoeve Z (v. Ugano Sitte).

