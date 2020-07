Podiumplek voor Kevin Jochems in Lier

De 1.40m tweefase-rubriek in het Azelhof in Lier werd gisteren op naam geschreven door Pieter Clemens. In het zadel van Agadance van 't Gelutt Z (Aganix du seigneur x Cadence van 't Gelutt) zette de Belgische ruiter het beste resultaat neer in een tijd van 29.07 seconden.

Kevin Jochems moest in Clemens zijn meerdere erkennen en eindigden op de tweede plaats in een tijd van 30.32 seconden. Jochems kwam aan start met de KWPN-gefokte Bo (Indorado x Quickstar). Het podium werd compleet gemaakt door de Fransman Simon Delestre en de Qlassic Bois Margot-nakomeling Qopilot Batilly Z (mv. Cabdulla du Tillard). Het duo eindigden net achter Jochems in een tijd van 30.82 seconden. Eric van der Vleuten Jr deed ook goede zaken en behaalde een top 5 notering met Djoost Again (Cantos x Joost) in een tijd van 31.28 seconden.

Bekende namen

In de rubriek van 88 deelnemers kwamen veel bekende namen aan start. Daniels Deusser had zijn toppaarden Tobago Z (Tangelo van de Zuuthoeve x Mr Blue) en Jasmien vd Bisschop (Larino x Chin Chin) gezadeld. Darragh Kenny kwam in deze rubriek aan start met Chantilly GP-winnaar Balou du Reveton (Cornet Obolensky x Continue). Het duo dat in 2018 de prestigieuze GP van Aken op hun naam schreef, namelijk Marcus Ehning en Pret A Tout, verschenen ook in dezelfde rubriek. Zondag zal de 1.50m Grand Prix worden verreden in het Azelhof.

Uitslag

Bron: Horsesnl