Podiumplek voor Kevin Jochems in Oliva

Het was een spannende barrage in de 1,45- Grand Prix kwalificatie in Oliva. In de barrage werd er door de ruiters enorm gas gegeven en Kevin Jochems werd derde met de KWPN-merrie Bo (Labor’s VDL x Quick Star). Jochems finishte in 29,96 seconden.

De Ierse Richard Howley was met Arlo de Blondel (Dollar Dela Pierre x Kassidi) de snelste in 28,30 seconden. Net iets langzamer was Harold Boisset met T’Obetty du Domaine (Kashmir van Schuttershof x Diams du Grasset). De Fransman finishte in 29,79 seconden.

Morssinkhof

Skye Morssinkhof en de KWPN-merrie G-Vingino-Blue (Zirocco Blue x Orame) reden een foutloze barragerit in 31,79 seconden. Morssinkhof mocht de veertiende prijs ophalen.

Bron: Horses.nl