Podiumtijger Kim Emmen pakt opnieuw zege

Er lijkt geen einde te komen aan de podumplaatsen van Kim Emmen in Bonheiden. Ze was vanmorgen op Belgische bodem de beste bij de zevenjarigen. De amazone rekende in het parcours op de vos Astrid's Lad (v. Luidam). De combinatie legde de tweefasen-rubriek foutloos af en noteerde de winnende tijd van 25,67 seconden. Gisteren trok het paar ook al de overwinning naar zich toe bij de zevenjarigen.