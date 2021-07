Podiumtijger Kim Emmen pakt opnieuw zege

Kim Emmen was zojuist de beste in de barrage van de CSI5*-rubriek over 1.45m in Valkenswaard. Ze rekende in het parcours op de twaalfjarige Warriors Glory (v. Warrior). Ze legde de barrage foutloos af en noteerde de winnende tijd van 34,35 seconden. Emmen was afgelopen weekend in Rotterdam ook al goed op dreef met de bij AES geregistreerde hengst door de tweefasen-rubriek over 1.45m te winnen.