Podiumtijger Kim Emmen pakt zege bij zesjarigen

Er lijkt geen einde te komen aan de podiumplaatsen van Kim Emmen in Bonheiden. Gisteren werd ze tweede bij de vijfjarigen met de merrie Chacera (v. Harley VDL) en bij de zevenjarigen pakte de amazone de derde plaats met de Oldenburgse merrie Lady Angeles (v. Los Angeles). Vanmorgen voegde ze daar de overwinning aan toe bij de zesjarigen en werd ze tweede bij de zevenjarigen.

In het tweefasen-parcours reed Emmen met de zesjarige Frans gefokte Fixit (v. Diamant de Semilly) als snelste over de finish. Ze legde het parcours foutloos af in 25,87 seconden. Afgelopen weekend was ze ook al succesvol in Bonheiden met de hengst door de tweede plaats te pakken.

Pokraszov nipt tweede

Anna Maria Pokraszov probeerde er een stokje voor te steken dat Emmen er met de winst vandoor ging, maar ze kwam net tekort. De Franse amazone reed de ring binnen met de merrie Frimousse du Bidou (v. Tresor). De combinatie liet alle balken liggen, maar was 0,12 seconden te traag voor de winst. Steve Lefevre eindigde op de derde plaats met de BWP’er Paola vd Bisschop (v. Lector van den Bisschop). De Belg had 26,02 seconden nodig om de finish te bereiken.

Zevenjarigen

Nick Benterman was bij de zevenjarigen een maatje te groot voor Emmen en nam de overwinning mee naar huis. Met de KWPN’er Jelsina HX (v. Don Diablo HX) raakte hij het hout niet aan en klokte een tijd van 27,19 seconden. Emmen kon de Brit net niet bijbenen met Lady Angeles (v. Los Angeles). Ze voltooide het tweefasen-parcours in 27,25 seconden. Bart Clarys bemachtigde de derde plaats met Oxygene du Marais DD (v. Kannan).

Bron: Horses.nl