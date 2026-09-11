Poker de Mariposa TN en Duco Z brengen Smit-Hoekstra opnieuw op podium

Eind vorig jaar kwam er een einde aan de samenwerking tussen Marriët Smit-Hoekstra en haar topper For Chacco TN (v. For Pleasure), die zijn carrière onder het zadel van Harrie Smolders voortzette. Een sportieve aderlating voor de amazone, maar Team Nijhof liet haar niet met lege handen staan. De inmiddels elfjarige hengst Poker de Mariposa TN (v. Nabab de Rêve) deed zijn intrede in de stallen en ook met die nieuwe troef heeft Smit-Hoekstra inmiddels de nodige successen geboekt. In Deurne behaalde ze vandaag bovendien een tweede plaats in het 1,40 m. Ook met haar vertrouwde Duco Z (v. Dakar) was er succes: met hem werd ze tweede in de 1,45 m. Grote Prijs-kwalificatie.
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Finn Voor Weite een en er Zirocco vijfde plaats. Oldenziel Ofichem’s Blue VDL) (v. was
1,40 Uitslag m
1,45 Uitslag m
Bron: Horses.nl
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