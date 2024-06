Poker de Mariposa TN tweede in allereerste 1,45m.-rankingproef in Lichtenvoorde

Twee hengsten stonden bovenaan in de 1,45m.-rankingproef op Outdoor Gelderland (de hoofdrubriek van de zaterdag op het concours in Lichtenvoorde): de Sprehe-hengst Hickstead White (v. Hickstead) met Jörne Sprehe en de Team Nijhof-hengst Poker de Mariposa TN (v. Nabab de Reve) met Kars Bonhof. De negenjarige hengst is lekker aan het springen de laatste tijd: op CSI Ermelo zette hij vier nulrondjes neer, op Outdoor Gelderland was hij voor de tweede keer nul dit weekend.

Het 1,45m. met winning round op Outdoor Gelderland was de allereerste rankingproefvoor de negenjarige hengst van Team Nijhof, Kees van den Oetelaar en fokker Koen de Brabander. In totaal bleef Poker de Mariposa dit jaar in de 23 parcoursen die hij sprong 17 keer zonder springfouten.

Uitslag

Bron: Horses.nl