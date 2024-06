Polen wint EEF Nations Cup Drammen, Nederland met enkel Young Riders zevende

Naast de CSIO5* Nations Cup wedstrijd in La Baule werd er ook een EEF Nations Cup-wedstrijden in Drammen verreden. Polen wist deze 3* landenniveau over een hoogte van 1,45m te winnen, gevolgd door Noorwegen en Zweden. TeamNL, onder leiding van Vincent Voorn, bestond uit alleen maar Young Riders (die vorige week nog de landenwedstrijd in Zuidwolde wonnen) en werd uiteindelijk zevende. Met nul en vier noteerden Finn Boerekamp en Mart IJland het beste resultaat.

De CSIO3* landenwedstrijd in Drammen kreeg te maken met zware weersomstandigheden waarbij het bijna non stop regende. Dit maakte het voor de 12 landen niet makkelijker om de finish te halen, waarbij vooral de open sloot voor veel problemen zorgde. Uiteindelijk wist Polen met een foutloze barrage de landenwedstrijd te winnen. De barrage ging tussen Polen en Noorwegen maar door een balk eindigden de Noren uiteindelijk op plaats twee. Zweden werd met een eindtotaal van 12 strafpunten over twee rondes derde.

Jonge Nederlandse ruiters zevende

Vorige week wonnen de Nederlandse young riders nog de landenwedstrijd in Zuidwolde en dit weekend nam bondscoach Vincent Voorn datzelfde identieke team mee naar Drammen. Dit keer niet voor een landenwedstrijd op young riders-niveau maar bij de senioren. Finn Boerekamp met Parfait van de Bisschop (v. I Am Moerhoeve’ s Star) en Mart Ijland met Isla Ibiza (v. Douglas) tekenden voor het beste resultaat met beiden een foutloze ronde en een ronde met vier strafpunten.

Fleur Holleman reed een sterke eerste ronde en zag enkel een pechbalk in het zandvallen. In de tweede ronde kende de amazone minder geluk want daar kwam Faltic zonder zijn amazone aan de finish. Emma Bocken kende met Kadessa Z (v. Kannan) een ongelukkige start met uitsluiting maar revancheerde zich in de tweede ronde ijzersterk met slechts vier strafpunten. Het eindtotaal voor TeamNL kwam hiermee uit op 16 strafpunten en een zevende plaats.

Tien landen naar halve finale

Naast de EEF Nations Cup in Drammen was er dit weekend ook nog een EEF Nations Cup wedstrijd in Luxemburg waarmee ook de deelnemers voor de halve finale in Deauville bekend zijn. Uit de West European League zijn dit België, Ierland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje. Uit de North European League zijn dit Polen, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Finland.

