Ponyruiters tweede en junioren vierde in Nations Cup-finale

Petra Trommelen
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Ponyruiters tweede en junioren vierde in Nations Cup-finale featured image
Ponyruiters halen zilver in Nations Cup finale Kronenberg en bedanken Edwin Hoogenraat voor zijn inzet de afgelopen jaren. Foto: Privé
Door Petra Trommelen

Het hele seizoen presteren de Nederlandse jeugdruiters onder leiding van bondscoach Edwin Hoogenraat al zeer verdienstelijk. Alle drie de groepen – pony’s, children en junioren – wisten zich dan ook te plaatsen voor de finaledag van de Nations Cup Finale in Kronenberg. De junioren trapten vandaag af met een vierde plaats. Zojuist werden de ponyruiters beloond met de tweede plaats.


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