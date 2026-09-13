Ponyruiters tweede en junioren vierde in Nations Cup-finale

Het hele seizoen presteren de Nederlandse jeugdruiters onder leiding van bondscoach Edwin Hoogenraat al zeer verdienstelijk. Alle drie de groepen – pony’s, children en junioren – wisten zich dan ook te plaatsen voor de finaledag van de Nations Cup Finale in Kronenberg. De junioren trapten vandaag af met een vierde plaats. Zojuist werden de ponyruiters beloond met de tweede plaats.
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start Nederland voor Lastige
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maakt het Teamgevoel verschil
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sluit succesvolle ponyperiode Hoogenraat af
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Vierde junioren voor plaats
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Cup pony’s Uitslag Nations
junioren Uitslag Nations Cup
Horses.nl Bron:
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