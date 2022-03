Pool is Belgen de baas in GP van Lier

Jaroslaw Skrzyczynski was met een neuslengte voorsprong de beste vanmiddag in de 2* GP van Lier. Met Quick Step (v.Quintender) reed hij een foutloze barrage in 37.06 seconden en streek daarmee de eerste prijs van 7.500 euro op. Met maar 0.03 achterstand werd Vincent Lambrecht tweede met Catwalk Harry (v.Verdi TN) gevolgd door Niels Bruynseels met Matador (v.Emerald).

Pim Mulder was de enige Nederlander die de barrage wist te bereiken waarin hij met Viktor Z (v.Verdi TN) helaas een springfout had want zijn tijd van 36.70 seconden was goed genoeg geweest voor de overwinning.

Bron: Horses.nl