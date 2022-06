Poolse amazone wint GP bij de Children in Veeningen

Maar liefst 21 van de 57 starters wisten zich te plaatsen vanmorgen voor de barrage van de Children Grote Prijs van De Wolden in Veeningen. Van hen was het de Poolse Malgorzata Babczynska met Happylina (v.Lexicon) die de snelste foutloze barragerit op het bord zette en de overwinning greep. Lavinia Lo Bosco mocht zich met Ocean (v.Presley Boy) als tweede opstellen gevolgd door de Britse Noora Von Bülow met de fantatstisch springende en geroutineerde Lucky Lisa (v.Heartbeat), het voormalig toppaard van de Zweed Alexander Zetterman.

Renske van Middendorp had haar handen vol aan de constant bokkende Dos Lunas Galaxie (v.ADC Chantecler Z). Ondanks dat gebok wist ze toch foutloos te blijven in de eerste ronde maar kreeg helaas een fout in de barrage waarmee ze twaalfde werd.

Ook Jesse Berkers met Aragon Happhira (v.Corland) en Jip Grootegoed met Guess What (v.Quasimodo) noteerden vier strafpunten in de barrage en werden respectievelijk 13e en 15e.

Uitslag