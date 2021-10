PSI-veilingtopper Stalognia wint in St. Tropez

Rene Lopez Lizarazo pakte gisteren met Stalognia (v. Stakkatol) in Saint Tropez de overwinning in de 5*-rubriek over 1,50m. De Colombiaan stuurde de merrie, die in 2015 voor 1,7 miljoen euro werd verkocht op de PSI-veiling foutloos rond in de hoofdrubriek van de dag en was met 65,46 seconden iedereen te snel af.

Simon Delestre zette met Chesall Zimequest (v. Casall) het beste thuisresultaat neer in deze rubriek. Het Franse duo, dat eind september derde werd in de 5*-Grand Prix over 1,60m in St. Tropez, kwam in 66,85 seconden aan de finish.

Top vijf

Mark Mcauley was met O’Hara Els (v. Ogano Sitte) goed voor de derde snelste foutloze rit en hij werd gevolgd door Wilm Vermeir met de KWPN’er Hotshot (v. London) op de vierde plek en Eduardo de Menezes met Calypso des Matis (v. Padock du Plesis) op plek vijf.

Uitslag

Bron: Horses.nl