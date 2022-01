Publiek welkom op Global Dressage Festival en Winter Equestrian Festival

Terwijl op internationale concoursen in Europa in verband met de coronapandemie toeschouwers niet welkom zijn, bereiden de organisaties van het Global Dressage Festival en het Winter Equestrian Festival in Wellington zich voor op een editie met publiek. Florida staat daarmee in schril contrast met het Europese vasteland, waar er een streep ging door meerdere grote internationale concoursen, waaronder Jumping Amsterdam.