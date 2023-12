Puck wint hoofdnummer Mechelen, Vrieling en nieuwe troef missen op een haar barrage

Gerfried Puck heeft vanavond met Equitron Melody vd Smidshoeve (v. Epleaser van t Heike) in een sterk veld het hoofdnummer van Jumping Mechelen, een 1,50 m. met barrage gewonnen. Beste Nederlander was Jur Vrieling. De topruiter kwam bij zijn debuut met Jourdain VDL (v. Zapatero) in het basisparcours net te kort voor de barrage en werd 17e.

Van de 46 deelnemers mochten er 16 terugkomen voor de barrage. Dat werden er uiteindelijk 14 aangezien Julien Epaillard en Kevin Staut het voor gezien hielden. In de ronde tegen de klok bleek Gerfried Puck niet te kloppen. Met Equitron Melody vd Smidshoeve kwam de ruiter uit Oostenrijk in 35,92 seconden over de finish en was daarmee de enige die onder de 36 seconden dook.

Belgen aan zet

Beste poging om in de buurt te komen deed Frederic Vernaet. Met Okina van de Bien (v. Toulon) deed hij er 36,33 seconden over en mocht zo de tweede prijs in ontvangst nemen. Jos Verlooy sprong met FTS Killossery Konfusion (v. Siec Livello) in 36,42 seconden naar de derde plaats en ook de vierde prijs bleef in eigen land. Daarvoor zorgde Pieter Devos met Casual DV Z (v. Cornet Obolensky) in 36,54 seconden.

Debuut Vrieling

Vrieling maakte in Mechelen zijn internationale debuut met Jourdain VDL van fokker en eigenaar VDL Stud. De negenjarige ruin werd eerder uitgebracht door James Billington en Alex David Will. In het basisparcours reed Vrieling een rit zonder springfouten maar liep 1 stafpunt op wegens tijdsoverschrijding.

Uitslag

Bron: Horses.nl