Puertoricaan Lopez wint World Challenge Finale springen

Israel Lopez uit Puerto Rico heeft de FEI World Challenge Finale in de discipline springen gewonnen. Deze vond dit jaar plaats in Zuid Afrika. De FEI competitie is voor ruiters die graag willen beginnen met internationaal springen maar voor wie dat door kosten en/of reisafstanden niet haalbaar is. De selecties zijn overal ter wereld en de finale in Zuid Afrika werd verreden op lokale paarden die voor de deelnemers beschikbaar werden gemaakt. Anna Leromazzo uit de Dominicaanse republiek werd tweede, Valerio Baruzzo uit Argentinië was derde.