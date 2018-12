Puissance-zege voor Renwicks Top Dollar VI met Matthew Sampson

Er waren zondagavond twee winnaars in de Puissance van de Liverpool International Horse Show. Matthew Sampson zat voor de gelegenheid in het zadel van Laura Renwicks Top Dollar VI en Michael Pender kwam met zijn eigen Hearton du Bois Halleux in actie. Beide combinaties bleven foutloos tot een hoogte van 2,10m en deelden de eerste plaats.

Voor de negenjarige Top Dollar VI was zondag niet de eerste keer dat hij een muur van dik twee meter overwon. Met Laura Renwick in het zadel won hij in London Olympia vorig jaar over dezelfde hoogte en afgelopen september overwon het duo ook de Puissance van Humlikon op een hoogte van 2,01m. Voor Sampson was dit het eerste internationale optreden met de zoon van Dollar du Murier.

Last minute

Sampson vertelde op Horse and Hound dat hij een uur voor de rubriek een telefoontje kreeg van Laura Renwick met de vraag of hij iets aan het doen was. “Niks, zei ik toen en daarna vroeg ze of ik Top Dollar in de Puissance zou willen rijden”, aldus Sampson. “Het was vreemd in het begin omdat ik hem natuurlijk niet ken, maar ik reed hem een beetje naar voren en gaf hem de ruimte en het werd steeds makkelijker”.

Geen vreemden

Pender en Hearton du Bois Halleux zijn ook geen vreemden in het Puissance-springen. Afgelopen jaar won de Ierse ruiter deze rubriek de elfjarige zoon van Nonstop in augustus in Dublin en werd hij in juni tweede in Bolesworth.

Top vijf

De top 5 werd verder compleet gemaakt door drie Ierse combinaties. Shane Breen kreeg een springfout in de vierde barrage met Acorad (v. Acorado) net als Nano Healy met KMS Clintland (v. Clinton) en Michael Whyte met de KWPN’er Amaretto (v. Numero Uno) en het drietal eindigde daarmee gezamenlijk op de derde plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl/H&H