Quasimodo Z verkocht aan Sjaak van der Lei

Sjaak van der Lei is vandaag eigenaar geworden van de hengst Quasimodo Z (v. Quidam de Revel). Sietse van Dellen, die de hengst tot vandaag op stal had, heeft besloten om de hengstenhouderij te beëindigen.

Van der Lei is enthousiast over de aankoop van deze hengst. “Ik hield de nakomelingen Quasimodo Z al langer in de gaten. Hij is fantastisch gefokt, met Quidam de Revel als vader en met Caloma Z als moeder. Zij en haar zus Caloma II sprongen allebei op 1.60 m-niveau.”

Enkele van de bekendste nakomelingen van Quasimodo zijn Idi Utopia van Maikel van der Vleuten en Garfield de Tiji des Templiers van Jerome Guéry.

Quasimodo Z werd tot 2009 uitgebracht door de Noorse ruiter Morten Djupvik.

Nakomelingen

Sjaak van der Lei deed naspeuringen op HorseTelex alvorens Quasimodo Z te kopen. “25 procent van zijn nafok van 10 jaar en ouder springt 1.40 m of hoger en bijna 6 procent van zijn kinderen springt 1.60 m.”

Bron: Horses.nl