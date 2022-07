Queen Elizabeth II Cup voor Shane Breen

De prestigieuze Queen Elizabeth II Cup die jaarlijks verreden wordt tijdens het CSIO5* in Hickstead is gewonnen door de Ier Shane Breen met Haya (v.Mylord Carthago). In de barrage met drie deelnemers was hij sneller dan Nicole Lockhead die met Miss Aragaona PS (v.Messenger) tweede werd gevolgd door Joe Fernyhough met Calcourt Particle (v.Spartacus TN) op de derde plek.