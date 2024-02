Quel Homme de Hus maakt rentree: ‘De Olympische Spelen is het uiteindelijke doel’

Bijna een jaar lang stond Quel Homme de Hus (Quidam de Revel x Candillo) met een blessure langs de kant, maar de achttienjarige hengst is weer back in business. Jérôme Guery bracht de hengst op de Mediterranean Equestrian Tour in Oliva aan de start in twee 1,25m-rubrieken en inmiddels durft de Belgische topruiter weer voorzichtig vooruit te kijken, met de Olympische Spelen in Parijs als uiteindelijk doel.

Quel Homme de Hus raakte in november 2022 op de terugreis van de Praag Playoffs geblesseerd en moest een operatie ondergaan. Het duurde een jaar om de hengst voorzichtig te laten herstellen en afgelopen kerst maakte hij weer zijn eerste sprongen. Twee weken geleden volgde in Oliva zijn rentree in de piste. Quel Homme de Hus sprong beide 1,25m-parcoursen gemakkelijk foutloos.

Terug naar oude niveau

“Zijn revalidatie was een lange weg en we wilden er honderd procent zeker van zijn dat hij weer helemaal fit was voor we weer begonnen met springen. Maar je weet nooit zeker hoe het lichaam reageert als je weer begint. Gelukkig heeft Quel Homme het goed opgepakt. Hij is fit en hij gaf me een goed gevoel”, vertelt Guery aan World of Showjumping. “Hij moet nog spieren opbouwen en zijn flexibiliteit terug krijgen, maar ik ben er zeker van dat als hij gezond blijft, hij op zijn oude niveau terugkomt.”

Dromen van Parijs

“Hij is echt het paard van mijn dromen en mijn beste resultaten heb ik met hem behaald. Het is mijn droom om hem op niveau terug te brengen en onze reis te vervolgen. Om hem in Parijs te kunnen rijden en onze verhaal zo op de mooist mogelijke manier af te kunnen sluiten. Maar, zijn gezondheid staat voorop.”

Bron: Horses.nl/WoS