Quel Homme de Hus mist CHI Genève door blessure

Dit jaar geen CHI Genève voor Jérôme Guery en Quel Homme de Hus (Quidam de Revel x Candillo). De zestienjarige Holsteiner-hengst liep op de terugreis van Prague Playoffs een lichte blessure op.

“Deze week gaat de reis naar Genève, naar het geweldige CHI. Eén van mijn favoriete concoursen. Een wedstrijd waar ik in de afgelopen drie jaar goede resultaten met Quel Homme de Hus heb neergezet, met een derde plaats in de Top 10 vorig jaar en een derde plaats in de Grand Prix van 2019. Helaas gaat Quel Homme dit jaar niet mee naar Zwitserland. Hij heeft zich op de terugreis van Praag geblesseerd. Niets ernstigs, maar ik wil geen risico’s nemen. Ik laat hem liever 100% herstellen”, aldus Guery.

De Belgische ruiter rijdt wel Great Britain, Uniquo en Come Away Flamingo Z in Genève.

