Quinten ter Harmsel vierde in Small Tour Children

Quinten ter Harmsel heeft in de Small Tour voor Children op het Dutch Youngster Festival de vierde plaats bemachtigd. De ruiter bleef in het twee fasen-parcours dubbel nul. Ook Jersey Kuijpers en Daan Adams veroverden een plaats in de top tien.

Ter Harmsel stuurde Dorus (Sam R x Voltaire) in de tweede fase in 26,52 seconden over de finish. Daarmee hoefde hij alleen Carlos Borho Giron met de KWPN’er Eberlin M (Berlin x Diamant de Semilly), Estee Bomere en Naomi Himmelreich voor zich te dulden.

Kuijpers en Adams

Jersey Kuijpers stuurde Alice Du Wonderland J.K.H. Z (Aristo x Heartbreaker) in de tweede fase foutloos rond in 26,83. Dat leverde de combinatie de zesde plaats op. Daan Adams finishte met Cherokee (No Limit x Cash) foutloos in 27,33 en werd achtste.

Van Middendorp beste bij pony’s

In de Grote Prijs voor pony’s werd het beste Nederlandse resultaat neergezet door Renske van Middendorp. Met Jolly bleef Van Middendorp foutloos in beide fasen. Met een tijd van 28,72 werd de combinatie negende.

Uitslag Children.

Uitslag pony’s.

Bron: Horses.nl