Raia d’Helby met pensioen en terug naar Frankrijk

Raia d’Helby, de dochter van de Grand Prix-merrie Miss d’Helby (v. Papillon Rouge), zal na haar succesvolle carrière in de springsport ingezet worden in de fokkerij in Frankrijk. Raia d’Helby (v. Fergar Mail) komt uit een zeer succesvolle moederlijn waaruit vijf Grand Prix-paarden komen, onder andere Rapide (v. Nimmerdor) en Regain d’Helby (v. For Pleasure). Raia d’Helby zal vertrekken naar de stallen van Beligneux Le Haras.

Als driejarige merrie werd Raia d’Helby ontdekt door de Franse springruiter Olivier Robert. Robert leidde de merrie succesvol op en startte haar onder meer in de Wereldbekerwedstrijden in Göteborg en Bordeaux. Ook plaatste het duo zich meerdere malen in verschillende 1,50 m-proeven. De merrie werd in 2014 verkocht aan Laura Kraut en Nick Skelton. In Amerika werd de merrie vervolgens uitgebracht door Adrienne Sternlicht en later op 4* Grand Prix-niveau door Charlotte Bettendorf. Haar eerste embryo trok veel interesse en werd uiteindelijk gekocht door Olivier Robert voor 23.000 euro.

Samenwerkingsverband

Beligneux Le Haras staat bekend om een rijtje prestigieuze hengsten maar heeft zich recent ook meer toegelegd op het gebied van ICSI. Met de komst van Raia d’Helby is dit wederom een stap in de verdere ontwikkelingen van sport en fokkerij. Met de komst van Raia d’Helby werkt het Belgineux le Haras samen met de Forezan stud farm van Jerôme Aguettaz en met de Excellencia stud farm van Joachim Dufour.

Bron: Stud for life / Horses