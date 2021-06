Raijmakers jr. en Zoer in top drie bij zevenjarigen

Piet Raijmakers jr. en Albert Zoer waren vanmorgen goed op dreef bij de zevenjarigen in Bonheiden. Zoer pakte de tweede plaats met de KWPN'er Jayla (v. Emerald) en Raijmakers jr. werd derde in het zadel van de bruine hengst I am PP Z (v. I'm special de Muze). Beide Nederlanders kwamen Koen Gelaude niet voorbij die de overwinning mee naar huis nam.

Gelaude rekende in het parcours op de Holsteiner Capall (v. Casall). De combinatie legde het parcours foutloos af en noteerde de winnende tijd van 31,37 seconden.

Zoer tweede

Zoer kon niet tippen aan de snelle tijd van de Belgische springruiter. Met zijn eigen fokproduct Jayla zette hij ook een foutloze ronde neer, maar had 0,31 seconden langer nodig om de eindstreep te halen.

Raijmakers jr. maakt top drie compleet

Piet Raijmakers jr. maakte de top drie compleet met de bij Zangersheide geregistreerde I am PP Z. Het paar kwam zonder kleerscheuren over de finish en zette de klok stil in 32,28 seconden. Raijmakers jr. brengt de hengst op internationale wedstrijden uit sinds februari 2021 en dit was de eerste top drie klassering voor het paar.

Bron: Horses.nl