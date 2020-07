Raijmakers jr op vierde plaats in Lier, veel Nederlanders naar GP

Met de achtjarige merrie Olaya Z (v. Ogano Sitte) reed Piet Raijmakers jr naar de vierde plek en 1.000 euro in het 1m40 in Lier. De winst ging naar de Belg Thomas Gilles met Luna van het Dennehof (v. Prince van de Wolfsakker). De rubriek vormde de kwalificatie voor de GP op zondag, waarin een flink aantal Nederlanders te zien zullen zijn.

Op de tweede plaats was Thibeau Spits te vinden, die Juragold Burmes (v. Contact van de Heffinck) gezadeld had. Hij kwam zo’n 25/100 na zijn landgenoot Gilles over de streep. Mouda Zeyada, die met KWPN-ruin Galanthos Shk (v. Arthos R) voor Egypte uitkomt, werd derde.

25 man in de barrage

Het bijna 100-koppige deelnemersveld leidde tot een barrage met maar liefst 25 combinaties. Daaronder ook Teddy van de Rijt, die met Gino (v. Echo van t Spieveld) zesde werd en Eric van der Vleuten, die met Kamara van ’t Heike (v. Epleaser van ’t Heike) naar de zevende plaats reed.

Ook Harrie Smolders en zijn veteraan Don VHP Z N.O.P. (v. Diamant de Semilly) waren in de barrage te zien. Zij deden het relatief rustig aan en kwamen met twee nulrondjes op de 17e positie uit. Ook Vincent Geerink, Nathalie van der Mei, Lisa Nooren, Michael Greeve, Jeroen Dubbeldam en Daan van Geel wisten zich te klasseren.

Uitslag

Bron: Horses.nl