Raijmakers jr. opnieuw in top drie met I am PP Z

Gisteren was Piet Raijmakers jr. al goed op dreef met I am PP Z (v. I'm special de Muze) door de derde plaats te pakken bij de zevenjarigen in Bonheiden en vanmorgen viel hij weer in de prijzen met de bruine hengst. In het tweefasen-parcours eindigde Raijmakers op de tweede plaats met I am PP Z. De combinatie bleef van het hout af en passeerde de finish in 26,69 seconden.